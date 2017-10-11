Юлия Высоцкая поразила своим омоложением

44-летняя российская актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фотографию, из-за которой «взорвалась» Сеть. Фолловеры актрисы бурно обсуждают ее вдруг ставшее удивительно моложавым лицо.
Новые кадры с Юлией Высоцкой были сделаны во время поездки в Италию, где над съемками нового фильма работает супруг актрисы режиссер Андрей Кончаловский.
На фото блондинка позирует без косметики,- и, несмотря на «голое» лицо, выглядит так свежо и молодо, будто сбросила 15-20 лет. По крайней мере, многочисленные подписчики фотоблога актрисы считают, что она выглядит как студентка, не старше.
В итоге Юлия Высоцкая получила большое количество лестных комментариев в свой адрес.
Не секрет, что среди знаменитостей в наши дни повально распространено увлечение пластикой и уколами красоты, - но внешность актрисы, по мнению поклонников, производит впечатление натуральной. Высоцкую похвалили за то, что она не стала увеличивать себе губы и не «убила» свою мимику ботоксом и филлерами.
Поражает и то, что Юлия очень стройная. Ранее в интервью, говоря о том, как она поддерживает фигуру, Высоцкая утверждала, что питается, прислушиваясь к своему организму.
«Я ем только тогда, когда действительно хочу есть, и только то, что хочу. Единственное, в чем я себя ограничиваю, так это в желании взять еще кусочек, дополнительный», – делилась актриса личным секретом стройности.