«Худей давай!»: Ирина Дубцова призналась, что бывший муж тиранил ее

Ирина Дубцова не скрывает, что ее вес всегда колебался: она то поправлялась, то резко худела. Сейчас артистка прекрасно выглядит, но в недавнем интервью она решила вспомнить о том времени, когда ее фигура была далека от идеала. Оказывается, бывший муж певицы, музыкант Роман Черницын, раньше критиковал ее за полноту и требовал похудеть.
35-летняя Ирина Дубцова сейчас выглядит стройнее, чем когда-либо.
Исполнительница хита «Кому, зачем?» без стеснения позирует в бикини на фото в Инстаграме, выступает в мини или обтягивающих платьях, собирая массу комплиментов по поводу цветущей внешности. Однако так было не всегда. После рождения сына Артема Ирина заметно поправилась и долгое время не могла расстаться с лишними килограммами.
Мне всегда кажется, что на стенах отеля "Советский" старинные потертые зеркала отражают призраков😱 Я никогда не смотрюсь в них ! #трусиха 😂 Но сегодня в ресторане "Яръ" у компании @paulmitchell_russia был шикарный праздник , который не обошёлся без моего присутствия и концерта 🎤 Я в прямом смысле " с корабля на бал ". Прямо из аэропорта )) Спасибо вам за красоту, танцы и шикарный приём ❤️🎉💐 Что за странный блик вокруг моего прекрасного платья от @Md_ru @mddjemal , остаётся только гадать 👻 #любимаяработа #музыкамоёвсё #хочумогуделаю
Ирина находилась в отчаянии: из-за того, что у нее не получалось похудеть, ее критиковал экс-супруг Роман Черницын.
«Бывший муж меня тиранил: «Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!». Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет — вес оставался на месте», —
рассказала Ирина в интервью изданию «Теленеделя». Лишь через некоторое время врачам удалось выяснить, что во всем виноват гормональный дисбаланс. Как только певица решила эту проблему, она похудела на 12 килограммов.
Дубцова также призналась журналистам, что склонна к отекам, из-за чего то худеет, то толстеет.
Впрочем, по словам Ирины, это никак не влияет на ее самооценку — она всегда себе нравится.