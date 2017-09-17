«Худей давай!»: Ирина Дубцова призналась, что бывший муж тиранил ее

Ирина Дубцова не скрывает, что ее вес всегда колебался: она то поправлялась, то резко худела. Сейчас артистка прекрасно выглядит, но в недавнем интервью она решила вспомнить о том времени, когда ее фигура была далека от идеала. Оказывается, бывший муж певицы, музыкант Роман Черницын, раньше критиковал ее за полноту и требовал похудеть.

35-летняя Ирина Дубцова сейчас выглядит стройнее, чем когда-либо.

Исполнительница хита «Кому, зачем?» без стеснения позирует в бикини на фото в Инстаграме, выступает в мини или обтягивающих платьях, собирая массу комплиментов по поводу цветущей внешности. Однако так было не всегда. После рождения сына Артема Ирина заметно поправилась и долгое время не могла расстаться с лишними килограммами.

Ирина находилась в отчаянии: из-за того, что у нее не получалось похудеть, ее критиковал экс-супруг Роман Черницын.

«Бывший муж меня тиранил: «Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!». Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет — вес оставался на месте», —

рассказала Ирина в интервью изданию «Теленеделя». Лишь через некоторое время врачам удалось выяснить, что во всем виноват гормональный дисбаланс. Как только певица решила эту проблему, она похудела на 12 килограммов.

Я всегда так по дому хожу , а вы ? 😂😂😂За моей спиной лишь малая часть шикарных портретов от моих любимых поклонников ❤️💋😻 #любимыелюди #любимаяработа #любимыйдомок #хочумогуделаю Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Сен 20 2017 в 6:11 PDT

Дубцова также призналась журналистам, что склонна к отекам, из-за чего то худеет, то толстеет.

Впрочем, по словам Ирины, это никак не влияет на ее самооценку — она всегда себе нравится.