Представительница жены Джигарханяна о с разделе его имущества: «Он окажется в хосписе»

В Сети продолжается обсуждение ссоры 82-летнего Армена Джигарханяна и 37-летней Виталины Цимбалюк-Романовской. Представительница супруги народного артиста резко прокомментировала слухи о неминуемом разводе четы.
Вот уже несколько дней поклонники обсуждают ситуацию, сложившуюся в личной жизни Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цимбалюк-Романовской. Как утверждает актер, избранница переписала на себя все его имущество.
Армен Борисович, который до сих пор находится в одной из московских клиник, не скрывал эмоций по этому поводу в одном из телеинтервью и назвал возлюбленную воровкой.
В свою очередь Виталина считает, что ее мужа намеренно настраивают против нее. Помощница молодой женщины также резко прокомментировала информацию о разводе пары, общаясь с корреспондентами телеканала «НТВ».
«Хочу сказать всем тем людям, которые намеренно поссорили Виталину и Армена Борисовича — задумайтесь! В случае развода он просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», —
заявила представительница Цимбалюк-Романовской в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Женщина добавила, что ее подопечная слегла с высокой температурой из-за стресса и отказывается от еды. Напомним, претензии Армена Джигарханяна к молодой жене касаются не только ее управленческих решений на должности директора его театра.
По словам актера, Виталина часто шла против решений мужа и за его спиной поставила в драматическом театре мюзикл. Впрочем, мнения супругов не совпадали и в личных вопросах.