В честь бумажной годовщины с Меладзе Брежнева впервые показала свадебное фото

Вера Брежнева крайне редко делится личными снимками с подписчиками в Инстаграме. В основном в ее блоге можно увидеть фото с концертов, фотосессий, рабочих поездок... И все же в честь второй годовщины свадьбы с Константином Меладзе певица сделала исключение и поделилась архивным кадром, сделанным непосредственно в день бракосочетания.

22 октября Вера Брежнева и Константин Меладзе отметили бумажную годовщину свадьбы. Артистка захотела разделить праздник с поклонниками и опубликовала в Сети редкое фото с мужем.

На снимке продюсер в серо-голубом костюме с белоснежной рубашкой нежно обнимает певицу, облаченную в кружевное кремовое платье по фигуре.

💙 Любите и будьте любимы. A post shared by Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) on Oct 21, 2017 at 8:43pm PDT

На трогательном кадре также можно увидеть кольцо Брежневой с бриллиантом внушительных размеров.

К слову, лица супругов в объектив фотографа не попали.

Фанаты искренне принялись поздравлять пару с важным днем и желать им долгих и счастливых лет совместной жизни.

Мы присоединяемся к теплым словам подписчиков Веры и надеемся, что у нее еще не раз будет повод порадовать фолловеров романтичными фотографиями из семейного альбома!





