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Это официально: Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили развелись

woman.ru
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили | Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Утром 23 октября 31-летняя актриса Надежда Михалкова и 35-летний режиссер Резо Гигинеишвили приехали в московский Пресненский суд, чтобы оформить свой развод. Знаменитости прожили в браке 7 лет.

В понедельник, 23 октября, стало известно, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили официально больше не являются супругами. Экс-влюбленные подписали документы о разводе в московском Пресненском суде.

Напомним, на днях журналисты разыскали на официальном портале Мосгорсуда заявление о разводе, которая актриса подала еще 22 сентября.

В ответ на это молодой режиссер заявил, что все еще надеется сохранить семью хотя бы ради маленьких детей — 6-летней дочери Нины и 4-летнего сына Ивана. Кстати,

пока непонятно, что стало причиной развода красивой пары.

В СМИ муссировались слухи об изменах Резо Надежде, но Гигинеишвили неизменно их опровергал.

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