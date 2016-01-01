Сатирик Альтов о состоянии больного раком Задорнова: «Все очень плохо»

В прошлом году Михаилу Задорнову диагностировали рак головного мозга. С тех пор юморист почти пропал из поля зрения журналистов и лишь пару раз дал интервью, в котором рассказал о своем самочувствии. О текущем состоянии сатирика его поклонники в основном узнают из комментариев коллег. На этот раз о здоровье Задорнова рассказал Семен Альтов.

Почитатели творчества Михаила Задорнова пристально следят за его самочувствием.

В ноябре 2016 года у артиста выявили рак мозга: с тех пор он находится на лечении. Сатирик не спешит рассказывать о своем здоровье, а вот его коллеги нет-нет, да скажут пару слов о его состоянии.

Так, на днях писатель и юморист Семен Альтов дал небольшое интервью журналистам портала Dni.ru. В нем он рассказал о творческих планах, своем здоровье и самочувствии Задорнова. Несколько лет назад Семен и Михаил вместе выступали в телепрограммах «Кривое зеркало» и «Аншлаг».

На вопрос представителей СМИ о том, как справляется с болезнью комик, Семен ответил:

«Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело».

Поклонники Задорнова, услышав эти слова, стали задаваться вопросом, неужели Михаил не идет на поправку? Сам юморист от комментариев воздерживается.





