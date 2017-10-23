Пугачева раскрыла Вайкуле «страшную тайну» о своих бывших мужьях

Любимые многими «Дамысдюн» снова вернулись! Российский шоумен Максим Галкин накануне опубликовал новое видео с участием супруги и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Две звезды эстрады прогулялись по замку Пугачевой, показав зрителям необычные вещи. Так, за одной из дверей, по признанию Аллы, собраны все ее бывшие мужья.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле все лето радовали поклонников юмористическими скетчами, умело снятыми на телефон Максима Галкина.

Певицы показывали, как худеют, что находят на юрмальских пляжах, как поют в живую и еще много всего интересного, что обычным зрителям увидеть не так просто.

В этот раз Алла и Лайма отправились на экскурсию по замку в поселке «Грязь», где российская примадонна показала, какие секреты таят многочисленные комнаты их семейного «гнездышка». Оказалось, что артистка даже подготовила специальные апартаменты для будущего супруга.

Смотрите видео!