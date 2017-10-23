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Пугачева раскрыла Вайкуле «страшную тайну» о своих бывших мужьях

Русский TVNET
Фото: Кадр из видео

Любимые многими «Дамысдюн» снова вернулись! Российский шоумен Максим Галкин накануне опубликовал новое видео с участием супруги и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Две звезды эстрады прогулялись по замку Пугачевой, показав зрителям необычные вещи. Так, за одной из дверей, по признанию Аллы, собраны все ее бывшие мужья.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле все лето радовали поклонников юмористическими скетчами, умело снятыми на телефон Максима Галкина.

Певицы показывали, как худеют, что находят на юрмальских пляжах, как поют в живую и еще много всего интересного, что обычным зрителям увидеть не так просто.

В этот раз Алла и Лайма отправились на экскурсию по замку в поселке «Грязь», где российская примадонна показала, какие секреты таят многочисленные комнаты их семейного «гнездышка». Оказалось, что артистка даже подготовила специальные апартаменты для будущего супруга.

Смотрите видео!

Лайма Вайкуле Максим Галкин Алла Пугачева
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