Появились подробности о последних днях жизни Марьянова

Последние дни жизни известного российского актера Дмитрия Марьнова, по сообщению РЕН ТВ, прошли в реабилитационном центре «Феликс» для алко- и наркозависимых. Там актер, якобы, находился из-за проблем с алкоголем.

Сообщается, что в центре не было врача, который мог бы оказать в случае крайней необходимости первую помощь на ранней стадии кризиса.

Заведение является нелегальным, именно поэтому информация об этом держалась в секрете.

Многие известные люди в подобных ситуациях, дабы избежать огласки, пользуются услугами нелегальных учреждений, когда стоит необходимость избавиться от пагубной привычки.

Директор центра Оксана Богданова отказалась комментировать смерть российского актера. При этом ее истинная причина до сих пор не известна.

По предположительной информации, причиной смерти Марьянова стал отрыв тромба или сердечный приступ.

Ситуацию также прокомментировали свидетели кончины актера, которые поведали новую версию трагедии.

«Дима был активный, весело говорил: «Ребята, я сам приехал». У Димы случился приступ эпилепсии, он упал. Я лично держал его за плечи, видел, как пена пошла, язык был синим», - отметил один из бывших наркозависимых.

По его словам актеру кололи препараты галоперидол, феназепам, а также еще один, название которого не называется. Если данная информация подтвердится, то руководство клиники ждет уголовная ответственность, поскольку подобного рода учреждения оказывать медицинские услуги не имеют права.