Медики запретили Стасу Михайлову петь из-за проблем со здоровьем

48-летний Стас Михайлов постоянно радует поклонников новыми песнями, регулярно дает концерты и часто гастролирует. Вот и сейчас артист находится в туре по городам России. Перед одним из выступлений певцу внезапно стало плохо. После инцидента медики рекомендовали ему на некоторое время воздержаться от концертов.

Стас Михайлов часто ездит на гастроли и не привык отдыхать.

В последнее время артист находился в туре по городам России и работал на износ. Неудивительно, что организм певца дал сбой.

Перед одним из концертов ему стало плохо, и организаторы вызвали скорую. Сам Михайлов никак не комментировал столь неприятное событие.

Его жена Инна позже рассказала поклонникам, что у мужа резко подскочило давление, и его госпитализировали.

Как пишет издание «Северная правда», певец к тому же соблюдает пост, потому что является верующим человеком. Из-за больших нагрузок и дефицита калорий его самочувствие ухудшилось.

Врачи запретили Михайлову выступать на протяжении недели, но артист не послушал медиков и дал концерт в Новосибирске.

По словам поклонников, он выглядел уставшим. Фанаты желают певцу скорейшего выздоровления и просят не забывать о своем здоровье.



