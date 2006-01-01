Дуэт Потап и Настя заявили о своем уходе со сцены

Солисты дуэта «Потап и Настя» объявили о прекращении совместной работы на неопределенный срок. Об этом артисты сообщили в опубликованном на YouTube-странице видеообращении.

«Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем», - отметила Настя Каменских.

При этом

Алексей Потапенко (Потап) отметил, что на прощание у них для поклонников есть «кое-что интересное».

Известно, что дуэт «Потап и Настя» был основан в 2006 году. Наиболее известными хитами коллектива являются «Не пара», «Умамы», «Чумачечая весна» и другие.