Вадим Казаченко публично обратился к экс-супруге

На днях в СМИ появилась информация, что после очередного судебного заседания, посвященного разводу с третьей супругой, 54-летний Вадим Казаченко попал в больницу и был парализован. Артист поспешил прокомментировать слухи и заодно подробно высказался по поводу своих отношений с экс-женой Ольгой Казаченко.

Судебный процесс по делу о разводе Вадима и Ольги Казаченко затянулся.

Молодая мама требует от певца признания отцовства ее маленького сына Филиппа, а также алименты на ребенка. А Казаченко, в свою очередь, постоянно отрекается и от Ольги, и от малыша.

Недавно в прессе прошли слухи, что из-за стресса Вадиму стало плохо, и он даже был парализован.

Сам исполнитель хита «Больно мне, больно» поспешил прокомментировать ситуацию.

«Друзья, товарищи! Известие о моем параличе — это чья-то злая шутка. Я перенес второй микроинфаркт, но сейчас дома, вместе с женой.

Мы с Ирой не даем интервью по этому поводу, нам не нужен пиар на этом.

Ольга Дмитриевна, хватит провокаций. Я не хочу видеть вашу наглую самодовольную рожу. Я не психиатр и помочь вам не могу — выплюньте мое имя изо рта и живите своей жизнью», —

резко заявил Казаченко в своем Фейсбуке. Кроме того, Вадим объяснил свою позицию по поводу содержания экс-супруги и алиментов на ребенка.

Он считает, что дополнительно ничего выплачивать Ольге не должен, поскольку она постоянно появляется в различных ток-шоу, где произносятся его громкие имя и фамилия, а за это телеканалы сулят Ольге большие гонорары.



