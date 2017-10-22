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Похудевшая Ирина Дубцова в бикини покоряет лучшие пляжи Дубая

woman.ru
Фото: instagram.com

На днях 35-летняя Ирина Дубцова вместе с сыном улетела отдыхать на побережье Персидского залива. Перед отпуском певица заметно похудела и теперь с гордостью демонстрирует свои новообретенные формы на курортных снимках в Инстаграме.

Сейчас Ирина Дубцова отдыхает в одном из пятизвездочных отелей Дубая и каждый день делится в соцсетях солнечными фото из поездки.

24 октября исполнительница хита «О нем» выложила снимок, на котором предстала в фиолетовом бикини, и показала, как сильно она похудела за последнее время.

Увидев этот кадр, подписчики не стали сдерживать эмоций и принялись щедро осыпать постройневшую звезду комплиментами.

По мнению многих, потеря килограммов пошла Ирине на пользу — она стала заметно краше и теперь выглядит, словно старшеклассница.

Дубцова тоже довольна своей фигурой и буквально не расстается с легинсами, облегающими брюками и короткими платьями, которые выгодно подчеркивают ее худобу.

А вам нравится, как теперь выглядит певица?

Доброе утро ☀️🌴🌸 #семья #каникулы #отпуск #дубай #хочумогуделаю 😅

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on

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