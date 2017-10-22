Похудевшая Ирина Дубцова в бикини покоряет лучшие пляжи Дубая

На днях 35-летняя Ирина Дубцова вместе с сыном улетела отдыхать на побережье Персидского залива. Перед отпуском певица заметно похудела и теперь с гордостью демонстрирует свои новообретенные формы на курортных снимках в Инстаграме.

Сейчас Ирина Дубцова отдыхает в одном из пятизвездочных отелей Дубая и каждый день делится в соцсетях солнечными фото из поездки.

24 октября исполнительница хита «О нем» выложила снимок, на котором предстала в фиолетовом бикини, и показала, как сильно она похудела за последнее время.

Увидев этот кадр, подписчики не стали сдерживать эмоций и принялись щедро осыпать постройневшую звезду комплиментами.

По мнению многих, потеря килограммов пошла Ирине на пользу — она стала заметно краше и теперь выглядит, словно старшеклассница.

Дубцова тоже довольна своей фигурой и буквально не расстается с легинсами, облегающими брюками и короткими платьями, которые выгодно подчеркивают ее худобу.

А вам нравится, как теперь выглядит певица?





По поводу настроения 😬🤦🏻‍♀️😂🌴☀️😅❤️😁😎💪🏽🦋🦀🐠🐟🌊🍍🥂🍡💥☀️🔥🦐🦈🐬🐡🦑🐙👙👒🕶👗🤦🏻‍♀️👅 Приблизительно так ))) #отпуск #хочумогуделаю #семья #дубай #каникулы A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Oct 22, 2017 at 11:49pm PDT

Доброе утро ☀️🌴🌸 #семья #каникулы #отпуск #дубай #хочумогуделаю 😅 A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Oct 22, 2017 at 10:41pm PDT

Царицы 👑👑 #неткоролевышопинга 😂🤦🏻‍♀️😎🌴☀️😅 #отпуск #дубай #каникулы #хочумогуделаю 💪🏽 A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Oct 23, 2017 at 1:58pm PDT

☀️🌴😅🙆🏻 #любимыйребёнок @chernitsyn_official ❤️❤️❤️ #отпуск #семья #каникулы #хочумогуделаю A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Oct 24, 2017 at 4:39am PDT