Похудевшая Ирина Дубцова в бикини покоряет лучшие пляжи Дубая

На днях 35-летняя Ирина Дубцова вместе с сыном улетела отдыхать на побережье Персидского залива. Перед отпуском певица заметно похудела и теперь с гордостью демонстрирует свои новообретенные формы на курортных снимках в Инстаграме.
Сейчас Ирина Дубцова отдыхает в одном из пятизвездочных отелей Дубая и каждый день делится в соцсетях солнечными фото из поездки.
24 октября исполнительница хита «О нем» выложила снимок, на котором предстала в фиолетовом бикини, и показала, как сильно она похудела за последнее время.
Увидев этот кадр, подписчики не стали сдерживать эмоций и принялись щедро осыпать постройневшую звезду комплиментами.
По мнению многих, потеря килограммов пошла Ирине на пользу — она стала заметно краше и теперь выглядит, словно старшеклассница.
Дубцова тоже довольна своей фигурой и буквально не расстается с легинсами, облегающими брюками и короткими платьями, которые выгодно подчеркивают ее худобу.
А вам нравится, как теперь выглядит певица?