Поклонники разочарованы кардинальными переменами во внешности Юлии Волковой

32-летняя Юлия Волкова поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой предстала в новом имидже. Бывшая солистка группы t.A.T.u. нарастила локоны и освежила цвет волос. Однако не всем фолловерам певицы понравилось ее преображение.

25 октября Юлия Волкова решилась на смену имиджа — она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме кадром из салона красоты и показала результат работы ее парикмахера. Теперь у певицы длинные светлые волосы ниже лопаток.

Новый образ звезды не всем пришелся по душе.

Красота спасёт мир❤️❤️❤️ @elastobeauty #косметология A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Oct 24, 2017 at 4:31am PDT

Многие поклонники Юли решили, что каре шло ей гораздо больше. Впрочем, нашлись и те, кто по достоинству оценил новую ее прическу.

«Блондинкой класс! Очень свежо», «Юлия, в Вашем новом образе единая гармония красоты, обаяния, элегантности и стиля», «Хорошеешь с каждым днем», «Всегда считала, что светлые волосы тебе не идут, а тут смотрю — классно! Очень красивая», — писали восхищенные фанаты Волковой (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

А вам понравился новый образ певицы?

💃🏻 A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Oct 23, 2017 at 7:02am PDT

Хороших вам всем выходных🌺 A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Oct 21, 2017 at 10:38am PDT