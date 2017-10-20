Поклонники разочарованы кардинальными переменами во внешности Юлии Волковой

32-летняя Юлия Волкова поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой предстала в новом имидже. Бывшая солистка группы t.A.T.u. нарастила локоны и освежила цвет волос. Однако не всем фолловерам певицы понравилось ее преображение.
25 октября Юлия Волкова решилась на смену имиджа — она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме кадром из салона красоты и показала результат работы ее парикмахера. Теперь у певицы длинные светлые волосы ниже лопаток.
Новый образ звезды не всем пришелся по душе.
Многие поклонники Юли решили, что каре шло ей гораздо больше. Впрочем, нашлись и те, кто по достоинству оценил новую ее прическу.
«Блондинкой класс! Очень свежо», «Юлия, в Вашем новом образе единая гармония красоты, обаяния, элегантности и стиля», «Хорошеешь с каждым днем», «Всегда считала, что светлые волосы тебе не идут, а тут смотрю — классно! Очень красивая», — писали восхищенные фанаты Волковой (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
А вам понравился новый образ певицы?