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Поклонники разочарованы кардинальными переменами во внешности Юлии Волковой

woman.ru
Юлия Волкова | Фото: RIA Novosti/Scanpix

32-летняя Юлия Волкова поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой предстала в новом имидже. Бывшая солистка группы t.A.T.u. нарастила локоны и освежила цвет волос. Однако не всем фолловерам певицы понравилось ее преображение.

25 октября Юлия Волкова решилась на смену имиджа — она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме кадром из салона красоты и показала результат работы ее парикмахера. Теперь у певицы длинные светлые волосы ниже лопаток.

Новый образ звезды не всем пришелся по душе.

Красота спасёт мир❤️❤️❤️ @elastobeauty #косметология

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Многие поклонники Юли решили, что каре шло ей гораздо больше. Впрочем, нашлись и те, кто по достоинству оценил новую ее прическу.

«Блондинкой класс! Очень свежо», «Юлия, в Вашем новом образе единая гармония красоты, обаяния, элегантности и стиля», «Хорошеешь с каждым днем», «Всегда считала, что светлые волосы тебе не идут, а тут смотрю — классно! Очень красивая», — писали восхищенные фанаты Волковой (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

А вам понравился новый образ певицы?

💃🏻

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on

Хороших вам всем выходных🌺

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on

А теперь я хочу носить платья и быть блондинкой 💃🏻 @fusionboutique

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on

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