Джигарханян завещал все свое имущество жене, с которой разводится

38-летняя супруга Армена Джигарханяна Виталина наконец решила прокомментировать сложную ситуацию в своих отношениях с мужем. Она появилась в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и поделилась своей точкой зрения на происходящее, а также показала копию завещания Армена Борисовича.

Вот уже на протяжении недели общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская.

Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство.

Представительница Виталины заявила, что ее подопечная слегла из-за сильного стресса, но на днях блондинка все-таки нашла в себе силы прийти на съемки ток-шоу «Прямой эфир» и ответить на вопросы ведущего Андрея Малахова.

«Я человеку подарила 15 лет жизни. И хочется выйти достойно для обоих из всей этой неприятной ситуации. Мне нужно без посторонних людей поговорить с мужем, но меня перестали к нему допускать», —

эмоционально заявила Цимбалюк-Романовская в беседе с Малаховым.

Затем Виталина показала гостям в студии копию завещания Армена Борисовича, где указано, что имущество актера после его смерти должно перейти именно ей.

По словам Виталины, свою недвижимость — квартиры в Москве и Подмосковье — Джигарханян переписал на нее еще до свадьбы.