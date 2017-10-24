ФОТО: Непривычно строгий образ Ани Лорак состарил ее на 20 лет

На днях 39-летняя Ани Лорак опубликовала в Инстаграме свежий снимок, на котором выглядит совсем не так, как обычно. Резкие перемены в имидже певицы пришлись по вкусу далеко не всем фолловерам — многие сочли, что теперь звезда смотрится гораздо старше своего возраста.

24 октября Ани Лорак выложила в Сеть новое фото со съемок одной из передач, выходящей на телеканале МУЗ-ТВ.

На снимке певица предстала в классическом сером костюме в едва заметную клетку. Свой образ Ани дополнила крупными локонами и броским макияжем глаз в темных тонах.

Увидев этот снимок, многие интернет-пользователи решили, что

непривычный имидж не красит звезду, и отметили, что строгий наряд и укладка визуально ее ее состарили.

💋Good night..Скоро на @muztv A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Oct 24, 2017 at 1:54pm PDT

«Старо стала выглядеть», «Ого взрослая», «Цвет костюма старит», «Костюм прибавляет +20 лет», «Что-то здесь как-будто за 40 давно. Лук или прическа — что-то старит вас», — выразили свое мнение подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Поздравлем @keti_one_official с выходом невероятной,стильной ,красивой коллекции одежды @_ketione_ .А мы вместе с @arman_dav рады разделить радость и всегда рядом.✌️ A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Oct 24, 2017 at 11:50am PDT

К слову, далеко не все фолловеры были столь категоричны. Многие, напротив, сочли, что строгий костюм идет Ани гораздо больше, чем короткие платья и юбки.

