ФОТО: В Москве прошло прощание с Дмитрием Хворостовским

В Москве прошла церемония прощания со всемирно известным российским оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Проводить своего любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта.

Огромная очередь людей с цветами собралась у входа в Московскую филармонию. На здании филармонии был размещен баннер с портретом Хворостовского с надписью «Навсегда с нами», а из колонок звучали песни в его исполнении.

Хворостовский завещал кремировать свое тело и разделить прах: одна капсула будет захоронена завтра на Новодевичьем кладбище, вторую отправят в Красноярск, где родился певец.

По словам исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, капсулу с останками певца поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске.

«После того как его тело будет кремировано и часть праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими», — подчеркнул он.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни. Более двух лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Семья певца поблагодарила поклонников и всех неравнодушных за слова соболезнования и попросила не присылать цветы, а жертвовать деньги на исследования рака.