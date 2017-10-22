ФОТО: Поклонники обеспокоены болезненным видом Димы Билана

Уже не первый месяц поклонники 35-летнего Димы Билана обсуждают его резкое похудение. В прессе даже начала появляться информация о всевозможных болезнях артиста. На днях певец дал новый повод для беспокойства — он выложил в микроблог снимок, на котором выглядит изможденным.

Вот уже несколько месяцев в прессе муссируются слухи о резко ухудшившемся здоровье Димы Билана.

Всему виной стала неожиданная смена имиджа и резкое похудение певца. 26 октября артист поделился со своими поклонниками в Инстаграме фотографией, сделанной перед съемками шоу «Голос». На ней певец позирует в черном пальто и кроссовках.

«Уставший здесь какой-то... Дима, тебе нужно отдохнуть», «Тоска и грусть в глазах», «Дима, пожалуйста, начните есть и наберите несколько килограммов», —

подобные комментарии оставляли под постом Билана его фолловеры.

По всей видимости, Дима так занят работой (осенью он выпускает новый альбом, в ноябре даст концерт в Crocus City Hall и при все этом является одним из наставников на шоу «Голос»), что не успевает нормально питаться.

#осень)))🍂🍁#билан #димабилан #bilan #dimabilan Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Окт 22 2017 в 10:13 PDT

В то же время недавно артист признавался, что страдает хронической бессонницей, которая, конечно, не может не отразиться на его внешнем виде.

