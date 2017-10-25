ФОТО: Из-за перебора с филлерами лицо Анастасии Стоцкой кажется неузнаваемым

Несмотря на постоянную критику интернет-пользователей, 35-летняя Анастасия Стоцкая продолжает экспериментировать со своей внешностью. Не так давно российская певица переборщила с увеличением губ, а на днях, по всей видимости, сделала новые инъекции, из-за которых теперь ее лицо напоминает подушку.

25 октября Анастасия Стоцкая выложила в Инстаграм новое фото, сделанное на ежегодной премии журнала Moda Topical.

На нем певица позирует вместе со своими звездными подругами — Оксаной Федоровой, Марией Кожевниковой, Валерией, Анной Семенович и Анастасией Гребенкиной.

На снимке Стоцкая выглядит совсем не так, как обычно — ее лицо кажется одутловатым и едва узнаваемым.

По всей видимости,

причиной столь кардинальных изменений во внешности певицы стали недавние инъекции филлеров, с которыми то и дело перебарщивают как западные, так и отечественные звезды.

🐾 #неАртХаус 🤦🏻‍♀️ Публикация от Anastasia (@100tskaya) Окт 26 2017 в 5:16 PDT

Поклонники просят молодую маму прекратить регулярные походы к косметологу, однако Стоцкая, судя по всему, своей внешностью полностью довольна и не желает прислушиваться к подобным советам.





