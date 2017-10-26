Высоцкая показала, как будет выглядеть на съемках «Жди Меня»

Недавно стало известно, что 44-летняя Юлия Высоцкая станет ведущей обновленной программы «Жди меня». В преддверии громкой телепремьеры российская актриса поделилась в соцсети кадрами со съемок передачи.

Юлия Высоцкая — не только талантливая актриса, но и телеведущая. Вот уже как 14 лет она ведет кулинарное шоу «Едим дома».

Совсем скоро мы сможем оценить Юлию и в новом амплуа: с 27 октября она будет вести программу «Жди меня», которая теперь транслируется на телеканале НТВ.

Первый выпуск уже записан, и на днях Высоцкая поделилась в Инстаграме фото с бекстейджа.

В премьерном эпизоде передачи супруга известного кинорежиссера Андрея Кончаловского появится в элегантном костюме серо-бежевого цвета.

Ярким акцентом в look’е Высоцкой стали алые лодочки. Для съемок Юлия выбрала достаточно сдержанный, естественный макияж.

Судя по первым кадрам, Высоцкая выглядит прекрасно и органично смотрится со своим соведущим, актером Сергеем Шакуровым.





