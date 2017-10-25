Узнаете? Как сегодня выглядит звезда 90-х Влад Сташевский

Влад Сташевский — один из самых успешных артистов 1990-х. Тогда певец был невероятно популярен, привлечь его внимание мечтали целые армии поклонниц… Теперь же 43-летнего исполнителя не так часто можно увидеть на сцене, а уж на светских мероприятиях — тем более. Тем не менее, недавно он был замечен на съемках «Высшей лиги КВН».

Давно Влад Сташевский не радовал поклонников выходами в свет!

25 октября певец наконец решил наверстать упущенное и появился в Центральном Академическом Театре Российской Армии на съемках полуфинала «Высшей лиги КВН».

Фотографию с артистом у себя в Инстаграме опубликовала Татьяна Овсиенко.

Увидев редкий снимок, фолловеры бурно на него отреагировали в комментариях: «Обожаю Влада, можно видеть вас чаще на экранах ТВ?», «Влад каким был, таким и остался!», «Вы все прекрасно выглядите с учетом вашего возраста» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

С мнением интернет-пользователей трудно не согласиться: Сташевский в 43 года и правда выглядит практически так же, как 20 лет назад. Что же, ждем выпуска КВН с его участием!