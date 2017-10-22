Ольга Бузова начала учить латышский язык

27 октября в рижском клубе Studio 69 выступит звезда «Дома-2», телеведущая, модель, дизайнер, начинающая певица и экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова. Это будет первый сольный концерт Ольги в латвийской столице. Накануне выступления Бузова поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram.

За жизнью российской звезды в Instagram следят более 10 миллионов человек, а на ее концерты собираются полные клубы поклонников.

В последнее время телеведущая занимается не только съемками и репетициями, но и активно гастролирует с сольной музыкальной шоу-программой.

Тюмень - done✅ 💃🏻🎤 Вы такие красивые и крутые 🔥 Спасибо, что пели и танцевали сегодня с нами 🤤 @buzova_team 💣 #малополовин#обузевшие#яваслюблю A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 22, 2017 at 8:30am PDT

Сегодня вечером Ольга Бузова выступит в Риге и уже сейчас готовится к концерту, изучая главные фразы на латышском.

В своем микроблоге певица обратилась к латвийским подписчикам с просьбой ей помочь.

"Я очень люблю всю Прибалтику. Моя бабушка из Клаипеды, и я знаю литовский. Напишите в комментариях, как по-латышски "Я тебя люблю" и "Добрый вечер", - попросила она в сторис.

Через некоторое время Ольга произнесла новые для себя фразы на латышском «Es tevi mīlu» и «Labvakar», записав это на видео.