Поклонников шокировал вид звезды «Секса в большом городе»

Американский актер Крис Нот, который прославился ролью возлюбленного Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», в последнее время визуально очень изменился. Поклонников сериала удивил неопрятный вид актера, а также его спортивные штаны и тапочки в сочетании с палкой, передает The Daily Mail.

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Пользователи Сети предположили, что Нот травмировался на съемках фильма «Пропавшие», в котором играет агента ФБР, выслеживающего похитителей детей. Однако официальной информации об этом не поступало.

Стоит отметить, что актер не в первый раз попадает в объективы папараци. Недавно звезда «Секса в большом городе» напугала поклонников уставшим видом во время прогулки с сыном.

FOTO: AKM Images / GSI Media / Vida Press

FOTO: AKM Images / GSI Media / Vida Press

Ранее актер был замечен в нью-йоркском метро.

FOTO: Splash/Vida Press