Бывшая жена Малинина призналась, что изменяла ему и не жалеет об этом

Бывшая жена Александра Малинина стала главной героиней нового выпуска передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Ольга Зарубина рассказала некоторые подробности своего брака со знаменитым артистом и прошла испытание детектором лжи, ответив на каверзные вопросы об изменах.

Ольга Зарубина уже не раз появлялась на российском телевидении. В частности, она была гостьей на «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

В ходе той передачи дочь бывшей певицы от Александра Малинина впервые встретилась с отцом, но из встречи этой не вышло ничего хорошего. Теперь же экс-жена популярного артиста пришла на съемки шоу «Вся правда» в одиночестве и сразу предупредила, что покинет студию, если вдруг в ней появится ее первый супруг.

В ходе интервью ведущему Дмитрию Шепелеву женщина призналась, что всегда знала: звездный отец совершенно равнодушен к их общей дочери Кире.

«Для него всегда была важна карьера. Дочь не была ему нужна. В последний раз он ее видел, когда Кире было девять месяцев, потом я решила, что не стоит ему с ней общаться», —

призналась Ольга в разговоре с Дмитрием.

После Зарубина прошла проверку на детекторе лжи и откровенно ответила на все щекотливые вопросы. В том числе бывшая певица рассказала и об изменах: она призналась, что действительно крутила романы на стороне, будучи в браке с Александром.

«Конечно, у меня были другие мужчины. И я считаю, что таким, как Малинин, нужно изменять больше», — улыбаясь, заявила Ольга.

58-летний артист дерзкие высказывания бывшей жены никак не прокомментировал, и, вероятно, ждать реакции от него не стоит: ведь еще несколько лет назад на съемках «Пусть говорят» музыкант открыто продемонстрировал свою неприязнь к экс-супруге.



