Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова

Согласно результатам экспертизы, артист скончался от остановки сердца из-за острой кровопотери. Отмечается, что тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором.

Хирург Федор Шпаченко, комментируя результаты медэкспертизы, отметил, что это «не совсем классическая картина развития этого заболевания».

«Для того чтобы произошел разрыв одной из бедренных вен, тромбоз должен быть очень массированным и достаточно короткий промежуток времени, потому что вены достаточно эластичные», —

подчеркнул врач.

Шпаченко назвал очень странным тот факт, что в заключении отсутствует тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами).

«Правда, очень странно, потому что тромбоз нижней полой вены в подавляющем большинстве вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Что, в свою очередь, и приводит к не молниеносной, но достаточно быстрой смерти», —

добавил он.

16 октября стало известно, что по факту гибели Марьянова было возбужденоуголовное дело. Актер умер 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.