Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе

Певица выбрала образ киборга с полностью искусственным телом.

Поклонники артистки обратили внимание на сильное сходство этого киборга с главной героиней фильма «Призрак в доспехах» — Майором в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон.

Сингл Ready For It войдет в альбом Reputation, релиз которого запланирован на 10 ноября. В конце августа Свифт выпустила клип на песню Look What You Made Me Do, в котором вылезла из могилы и облачилась в БДСМ-наряд.