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Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе

Lenta.ru
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Фото: Кадр из видео

Американская певица Тейлор Свифт опубликовала на своем канале в YouTube новый клип на песню Ready For It.

Певица выбрала образ киборга с полностью искусственным телом.

Поклонники артистки обратили внимание на сильное сходство этого киборга с главной героиней фильма «Призрак в доспехах» — Майором в исполнении актрисы Скарлетт Йоханссон.

Сингл Ready For It войдет в альбом Reputation, релиз которого запланирован на 10 ноября. В конце августа Свифт выпустила клип на песню Look What You Made Me Do, в котором вылезла из могилы и облачилась в БДСМ-наряд.

Скарлетт Йоханссон
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