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ВИДЕО: концерт Ольги Бузовой в Риге прошел с аншлагом

Русский TVNET
Фото: instagram.com

27 октября в рижском клубе Studio 69 прошел концерт звезды реалити-шоу «Дом-2», начинающей российской певицы Ольги Бузовой. За ее жизнью в Instagram следят более 10 миллионов человек, а на ее концерты собираются полные клубы поклонников. Первое выступление Ольги в Риге также собрало аншлаг, а восторженные зрители поделились впечатлениями в соцсетях.

обожаю её ❤️ @buzova86

Публикация от 🐰 (@mkarinalipar)

ТЕБЕ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, А МНЕ КАКАЯ РАЗНИЦА? 27.10.2017💔 @buzova86

Публикация от Roma💋🤘🏻 (@chernshv)

Певица в своем микроблоге поблагодарила рижскую публику за прием и отношение.

«Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋», - подписала она свежее видео.

Рига💥💥💥 это было невероятно ❤️ #моифонарики#моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной 🙏🏻 Спасибо Вам за вашу любовь ❤️Все мои песни и альбом #подзвукипоцелуев всегда занимал в Латвии первые места 🙌🏻🙌🏻🙌🏻Сегодня был Sold out🔥 Пишите, кто был сегодня с нами 😻 Организаторы сказали, что такого количество людей и оваций не было давно 🙈 Вы лучшие 💣💣💣 А #людиневерили Завтра жду всех в Калининграде 🙏🏻 Давайте пошумим завтра ещё громче 🔥

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Рига
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