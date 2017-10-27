ВИДЕО: концерт Ольги Бузовой в Риге прошел с аншлагом

27 октября в рижском клубе Studio 69 прошел концерт звезды реалити-шоу «Дом-2», начинающей российской певицы Ольги Бузовой. За ее жизнью в Instagram следят более 10 миллионов человек, а на ее концерты собираются полные клубы поклонников. Первое выступление Ольги в Риге также собрало аншлаг, а восторженные зрители поделились впечатлениями в соцсетях.
Моя любимая девочка @buzova86 сегодня в #рига @buzova86 в клубе Studio 🙏🏻 #бузова #ольгабузова #buzova #альбом #премьера #альбомбузовой #твоилюдивсегдастобой #моилюдивсегдасомной #обузевшие #notenoughforme #подзвукипоцелуев #привыкаю #улететь #малополовин #неправильная #берименя #тынепопалвхитпарадмоихмыслей #хитпарад #людиневерили #самапосебе #москва #moscow #moscowcity #msk #russia #agameoftones #дом2 #дом2видео #нагиев
Певица в своем микроблоге поблагодарила рижскую публику за прием и отношение.
«Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋», - подписала она свежее видео.
Рига💥💥💥 это было невероятно ❤️ #моифонарики#моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной 🙏🏻 Спасибо Вам за вашу любовь ❤️Все мои песни и альбом #подзвукипоцелуев всегда занимал в Латвии первые места 🙌🏻🙌🏻🙌🏻Сегодня был Sold out🔥 Пишите, кто был сегодня с нами 😻 Организаторы сказали, что такого количество людей и оваций не было давно 🙈 Вы лучшие 💣💣💣 А #людиневерили Завтра жду всех в Калининграде 🙏🏻 Давайте пошумим завтра ещё громче 🔥