ВИДЕО: концерт Ольги Бузовой в Риге прошел с аншлагом

27 октября в рижском клубе Studio 69 прошел концерт звезды реалити-шоу «Дом-2», начинающей российской певицы Ольги Бузовой. За ее жизнью в Instagram следят более 10 миллионов человек, а на ее концерты собираются полные клубы поклонников. Первое выступление Ольги в Риге также собрало аншлаг, а восторженные зрители поделились впечатлениями в соцсетях.

обожаю её ❤️ @buzova86 Публикация от 🐰 (@mkarinalipar) Окт 27 2017 в 3:22 PDT

@buzova86 в Риге #studio69 #сольник#mbfwrussia#rfw#ольгабузова #dress by @bellapotemkinaofficial Публикация от vitaly pa (@vitalij.p) Окт 27 2017 в 1:39 PDT

ТЕБЕ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, А МНЕ КАКАЯ РАЗНИЦА? 27.10.2017💔 @buzova86 Публикация от Roma💋🤘🏻 (@chernshv) Окт 27 2017 в 5:05 PDT

Лучший концерт в моей жизни ✨✨✨✨ @buzova_team @buzova86 @archer_music ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ❤️❤️❤️ Я ВАС ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЛЮ 💖💖💖 Ждём в следующем году 💥💥💥💥 Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀D A S H A B A R N I C A (@dashabarnica) Окт 27 2017 в 2:56 PDT

@buzova86 Рига в восторге от твоего концрта🔥в компании @artyyr @iamanfisa @irynaaa_ #studio69#mbfwrussia#bellapotemkina#ольгабузова#rfw#dress by @bellapotemkinaofficial #riga Публикация от vitaly pa (@vitalij.p) Окт 27 2017 в 2:41 PDT

Певица в своем микроблоге поблагодарила рижскую публику за прием и отношение.

Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋 #моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной#равновесие Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 27 2017 в 2:23 PDT

«Рига ❤️❤️❤️ у меня нет слов, чтоб выразить Вам свою благодарность😘 я думаю вы все чувствовали и видели сегодня сами 🙏🏻 Всегда Ваша, Ольга Бузова 💋», - подписала она свежее видео.