Сергей Шнуров подарил квартиру проживавшей в конюшне пенсионерке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров помог 79-летней пенсионерке из Брянской области Нине Макеевой, которая на протяжении последних почти 30 лет жила в неотапливаемом здании конюшни в поселке Лопандино. Музыкант подарил женщине 500 тысяч рублей (около 7422 евро), чтобы она смогла купить себе квартиру.

Как сообщает портал «Брянск.Today», история Макеевой получила широкую огласку после того, как она стала героиней передачи «Мужское/женское» с Александром Гордоном на Первом канале. В конце выпуска ведущий объявил, что некий известный отечественный музыкант оплатит новое жилье для бабушки.

По информации местных журналистов, на подаренные деньги пенсионерка уже купила себе двухкомнатную квартиру в Комаричском районе площадью 46 кв.м. При этом издание отмечает, что

в конюшне, где до недавнего времени проживала Макеева, до сих пор живут другие люди, которые там же и прописаны.

Отметим, что сам Шнуров пока никак не прокомментировал свой поступок. Тем временем подписчики музыканта в Instagram уже начали благодарить его за такой поступок. «Человечище! Спасибо, Сергей!», «Лайк за бабушку из новостей», «Сергей Владимирович, вам уважуха за квартиру бабушке», - пишут интернет-пользователи.

Как напоминает «Российская газета», пенсионерка до недавнего времени жила в разваливающейся конюшне 1898 года постройки без минимальных удобств. Стены древней постройки разрушаются, крыша течет, задувающий в щели ветер играет шторами в жилище пенсионерки. «Одна у меня мечта - согреться», - признавалась журналистам Макеева.

При этом местные власти знали о бедственном положении пенсионерки, но отказывались переселить ее в человеческие условия, ссылаясь на отсутствие формальных оснований: юридически бывшей конюшни в принципе не существует. Тем не менее это не мешало ежемесячно выписывать Макеевой квитанции на оплату ЖКХ.