Старый город, национальная кухня и боты для Шнурова: звезда «Дома-2» в восторге от Риги

Звезда скандального российского реалити-шоу «Дом-2» уже несколько дней гостит в Риге. Нелли Ермолаева приехала в латвийскую столицу по делам, но в то же время не забывает про отдых. Так, жгучая брюнетка посетила концерт Ольги Бузовой, прогулялась по колоритным улицам Старого города, посмотрела в одном из местных кинотеатров нашумевшую «Матильду» и даже приобрела эксклюзивную пару обуви от одного из латвийских дизайнеров. О своих приключениях Ермолаева подробно рассказала в микроблоге Instagram.