Старый город, национальная кухня и боты для Шнурова: звезда «Дома-2» в восторге от Риги

Звезда скандального российского реалити-шоу «Дом-2» уже несколько дней гостит в Риге. Нелли Ермолаева приехала в латвийскую столицу по делам, но в то же время не забывает про отдых. Так, жгучая брюнетка посетила концерт Ольги Бузовой, прогулялась по колоритным улицам Старого города, посмотрела в одном из местных кинотеатров нашумевшую «Матильду» и даже приобрела эксклюзивную пару обуви от одного из латвийских дизайнеров. О своих приключениях Ермолаева подробно рассказала в микроблоге Instagram.
Слышала песню Рига-Москва, но никогда не была в этом удивительном месте 🙈Стоптали ноги 👣👣гуляя по улочкам.... Поразил Старый город – это настоящее сердце Риги, его душа и его главный центр притяжения. Поэтому здешние места вы вряд ли пройдете стороной. В этом месте настоящее и прошлое переплетаются между собой самым причудливым образом. Реплики старинных зданий соседствуют с оригинальными строениями, насчитывающими уже не одну сотню лет. А симпатичные уличные кафе, оригинальные арт-инсталляции и современные автомобили состоятельных рижан удивительно гармонично дополняют образ старых площадей и переулков😻 #Riga #Рига #прогулки #вместе
Мы находимся в #штабквартира известного дизайнера, которой шьёт крутые и эксклюзивные боты для Сергея Шнурова🙊😜 Я конечно обувной вампир, а тут ещё и неформальная Истрия 😻Разузнала 🙌🏻Ловите 👉🏻 @tooche.me toohe.me Только я вам не говорила 🤐🤐🤐 Я выбрала себе боты👣которые теперь не достанутся к сожалению @shnurovs