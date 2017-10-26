LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

Старый город, национальная кухня и боты для Шнурова: звезда «Дома-2» в восторге от Риги

Русский TVNET
Фото: instagram.com

Звезда скандального российского реалити-шоу «Дом-2» уже несколько дней гостит в Риге. Нелли Ермолаева приехала в латвийскую столицу по делам, но в то же время не забывает про отдых. Так, жгучая брюнетка посетила концерт Ольги Бузовой, прогулялась по колоритным улицам Старого города, посмотрела в одном из местных кинотеатров нашумевшую «Матильду» и даже приобрела эксклюзивную пару обуви от одного из латвийских дизайнеров. О своих приключениях Ермолаева подробно рассказала в микроблоге Instagram.

П- пятница 💛💛💛💛 #Riga #Рига

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly)

Слышала песню Рига-Москва, но никогда не была в этом удивительном месте 🙈Стоптали ноги 👣👣гуляя по улочкам.... Поразил Старый город – это настоящее сердце Риги, его душа и его главный центр притяжения. Поэтому здешние места вы вряд ли пройдете стороной. В этом месте настоящее и прошлое переплетаются между собой самым причудливым образом. Реплики старинных зданий соседствуют с оригинальными строениями, насчитывающими уже не одну сотню лет. А симпатичные уличные кафе, оригинальные арт-инсталляции и современные автомобили состоятельных рижан удивительно гармонично дополняют образ старых площадей и переулков😻 #Riga #Рига #прогулки #вместе

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly)

0 Комментарии