Муж Анфисы Чеховой признался, что не раз изменял ей

Анфиса Чехова стала героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион». Во время разговора с Лерой Кудрявцевой телеведущая рассказала о своем детстве, о непростых отношениях с отцом и, конечно же, о расставании с мужем Гурамом Баблишвили. Последний присутствовал в студии и сделал заявление, которое шокировало не только присутствующих в зале, но и саму Анфису.

Анфиса Чехова призналась, что со всеми мужчинами, с которыми у нее были серьезные отношения, она встречалась не больше трех лет, потому что всю жизнь была «бракофобом». И лишь

с Гурамом прожила вместе 7 лет.

На днях стало известно, что пара рассталась. Поклонники телеведущей были шокированы этой новостью. Ведь, несмотря на ходившие слухи, они верили, что Анфиса и Гурам смогут сохранить свою семью.

Семью не сохранили, но остались друзьями. Поэтому, когда в студии появился Гурам, Анфиса встретила его очень тепло. Вопрос «верным ли ты был мужем?», заданный Лерой Кудрявцевой, заставил Баблишвили поволноваться.

«Честно скажу, нет. У меня не было другой семьи или постоянной любовницы, но я изменял. Просто это мужская натура», —

заявил Гурам. Как выяснилось, Анфиса ничего не знала о тайных похождениях своего супруга.

Признание бывшего любимого мужчины стало для Чеховой шоком и она едва не расплакалась прямо во время эфира.

Гурам не стал оправдываться и сказал, что до сих пор любит Анфису как женщину, но пришло время пойти разными дорогами.

Секретом на миллион стала истинная причина расставания Анфисы и Гурама. 39-летняя телеведущая, которая всю программу была предельно откровенной, на этот раз решила промолчать и отказалась отвечать на вопрос.



