Мама Анфисы Чеховой раскрыла детали отношений дочери с экс-мужем

На днях 39-летняя Анфиса Чехова откровенно призналась в эфире шоу «Секрет на миллион», что уже больше года назад рассталась с возлюбленным Гурамом Баблишвили. Гостьей в студии Леры Кудрявцевой стала и мама телеведущей Наталья Алексеевна, которая поделилась некоторыми подробностями семейной жизни дочери.
Последние дни российские СМИ обсуждают развод Анфисы Чеховой. О том, что она рассталась с мужем после семи лет брака, телеведущая рассказала сама в эфире шоу «Секрет на миллион».
В студии появилась и мама Анфисы, Наталья Алексеевна Корчунова, которая заявила, что для нее развод дочери не был сюрпризом.
«Я была готова к данной новости, потому что это был уже не первый раз. У них были очень сложные отношения, когда они только сходились... Нельзя мучить беременную женщину — например, исчезнуть и не сказать ни слова, а такое случалось», —
сообщила Наталья Алексеевна.
Чехова поспешила встать на защиту экс-возлюбленного и отметила, что Баблишвили всегда очень ценил свою личную свободу, а она с этим смирилась.
Друзья,огромное спасибо Вам за поддержку и добрые слова😘Я прочитала все ваши комментарии и хочу ответить на самые частые. ⠀ Наша пара распалась! Но мы не перестаем быть Семьёй для нашего сына! Самое главное,от чего страдают дети - это от НЕЛЮБВИ. А недолюбить детей или друг друга можно и в браке и вне брака! Мы все знаем случаи,когда,находясь в браке,взаимные обиды друг на друга,пара высказывает ребенку. И он растет с ощущением,что его родители “стерва” и «козёл»🙈😂Если оба родителя уважительно относятся друг к другу,безусловно любят своего ребенка и уделяют ему достаточно времени,он растет счастливым,как в полной,так и в разведенной семье! ⠀ И,если брак закончился,это не значит,что он был неудачным! Людям почему-то свойственно об отношениях судить по их концу. Но Брак мой был крайне удачным! Я была Счастлива все 7 лет! Но,я Счастлива и сейчас,в своём разводе! Когда человек заканчивает работать в прежней компании, потому что пошёл на более высокую должность в другой фирме,или решил сменить профиль,или вообще переехал,или решил больше не работать и жить в своё удовольствием,где-нибудь на Бора-Бора,никто и не думает ему сочувствовать! Мало того,он вспоминает предыдущую работу с удовольствием и рад полученному опыту и с гордостью рассылает своё резюме,где описывает свои позиции и достижения на прошлой работе! Семья-это тоже предприятие! Мы забываем об этом! Полученный опыт,каким бы он ни был - бесценен!!! И отношения могут заканчиваться, но при этом в памяти они могут оставаться,как Счастливые и удачные!!!! Просто люди выросли,стали смотреть в разные стороны,им стало тесно вместе,не комфортно! ⠀ Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь,многому научились друг у друга! Он показал мне,какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались,но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения! И тот,кто будет оскорблять его,и додумывать всякие небылицы,будет отправлен мною в блок! ⠀ Развод- это не трагедия! Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае,мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну!
Анфисе и Гураму удалось сохранить теплые дружеские отношения. Да и бывшая теща актера считает его прежде всего очень хорошим отцом и с удовольствием продолжает общение.