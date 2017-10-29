Мама Анфисы Чеховой раскрыла детали отношений дочери с экс-мужем

На днях 39-летняя Анфиса Чехова откровенно призналась в эфире шоу «Секрет на миллион», что уже больше года назад рассталась с возлюбленным Гурамом Баблишвили. Гостьей в студии Леры Кудрявцевой стала и мама телеведущей Наталья Алексеевна, которая поделилась некоторыми подробностями семейной жизни дочери.

Последние дни российские СМИ обсуждают развод Анфисы Чеховой. О том, что она рассталась с мужем после семи лет брака, телеведущая рассказала сама в эфире шоу «Секрет на миллион».

В студии появилась и мама Анфисы, Наталья Алексеевна Корчунова, которая заявила, что для нее развод дочери не был сюрпризом.

«Я была готова к данной новости, потому что это был уже не первый раз. У них были очень сложные отношения, когда они только сходились... Нельзя мучить беременную женщину — например, исчезнуть и не сказать ни слова, а такое случалось», —

сообщила Наталья Алексеевна.

Чехова поспешила встать на защиту экс-возлюбленного и отметила, что Баблишвили всегда очень ценил свою личную свободу, а она с этим смирилась.

Анфисе и Гураму удалось сохранить теплые дружеские отношения. Да и бывшая теща актера считает его прежде всего очень хорошим отцом и с удовольствием продолжает общение.