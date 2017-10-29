ФОТО: Беременная жена Мота демонстрирует изменившиеся формы в соблазнительном купальнике

В середине октября рэпер Мот и его супруга Мария рассказали поклонникам, что ждут ребенка. Теперь будущие родители регулярно выкладывают в Сеть трогательные снимки и делятся с фолловерами эмоциями, которые переживают в ожидании первенца. Так, улетев на отдых, супруги синхронно опубликовали в Инстаграме фотографии с пляжа, на которых их уже почти трое.

После выхода клипа своего мужа Мота на песню «Когда исчезнет слово» Мария Мельникова перестала прятать округлившийся живот и теперь то и дело публикует фотографии, на которых ее изменившиеся формы отчетливо видны.

Так,

во время отпуска в Эмиратах красавица сфотографировалась в ярком бикини.

Трио A post shared by #мотстелет (@mmott23) on Oct 29, 2017 at 3:51am PDT

Пляжные снимки появились как у нее в аккаунте, так и в блоге будущего отца. «Папа вывез семейку отдохнуть, довольные сильно», — подписала снимок звезда Инстаграма (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Умилению интернет-пользователей не было предела.

Фолловеры наперебой принялись писать Марии комплименты, а также начали гадать, кого она ждет. Глядя на форму живота it-girl, поклонники сделали вывод, что она родит девочку.