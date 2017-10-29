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ФОТО: Беременная жена Мота демонстрирует изменившиеся формы в соблазнительном купальнике

woman.ru
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Мот с супругой | Фото: instagram.com

В середине октября рэпер Мот и его супруга Мария рассказали поклонникам, что ждут ребенка. Теперь будущие родители регулярно выкладывают в Сеть трогательные снимки и делятся с фолловерами эмоциями, которые переживают в ожидании первенца. Так, улетев на отдых, супруги синхронно опубликовали в Инстаграме фотографии с пляжа, на которых их уже почти трое.

После выхода клипа своего мужа Мота на песню «Когда исчезнет слово» Мария Мельникова перестала прятать округлившийся живот и теперь то и дело публикует фотографии, на которых ее изменившиеся формы отчетливо видны.

Так,

во время отпуска в Эмиратах красавица сфотографировалась в ярком бикини.

Трио

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Пляжные снимки появились как у нее в аккаунте, так и в блоге будущего отца. «Папа вывез семейку отдохнуть, довольные сильно», — подписала снимок звезда Инстаграма (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Умилению интернет-пользователей не было предела.

Фолловеры наперебой принялись писать Марии комплименты, а также начали гадать, кого она ждет. Глядя на форму живота it-girl, поклонники сделали вывод, что она родит девочку.



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