Кейтлин Дженнер удивила поклонников, показав фигуру в купальнике

28 октября Кейтлин Дженнер отметила 68-летие. В честь дня рождения звезда исполнила свою заветную мечту. Самая известная женщина-трансгендер опубликовала в Инстаграме видео, на котором счастливая и одухотворенная гуляет по пляжу.

На днях Кейтлин Дженнер поделилась с поклонниками в Сети коротким видео, на котором идет по берегу океана в черном купальнике. Образ дополнили солнцезащитные очки и светлая соломенная шляпа.

«40 лет назад мой терапевт спросила меня, какая у меня самая заветная мечта. Я сказала ей, что представляю, как иду по пляжу, будучи сама собой», —

написала Кейтлин в Инстаграме.

40 years ago my therapist asked me what my fantasy is. I told her walking on the beach being my authentic self and... A post shared by Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) on Oct 27, 2017 at 11:53am PDT

Видео сделано в Мексике, на побережье Тихого океана, в местечке Кабо Сан Лукас, куда она отправилась накануне дня рождения. За пару дней ролик посмотрели больше 2,3 миллионов человек.

Подписчики звезды отметили, что для своего возраста Кейтлин выглядит поразительно молодо, а ее стройной рельефной фигуре можно только позавидовать.



