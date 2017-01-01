Гуф косвенно подтвердил роман с Кети Топурией

В начале осени 31-летняя Кети Топурия сообщила, что давно рассталась с мужем. Тогда поклонники певицы вновь заговорили о том, что у нее может быть тайный роман с рэпером Гуфом, но она продолжала настойчиво опровергать эти домыслы. На днях Алексей Долматов попытался расставить все точки над i, но еще больше запутал фанатов, заявив, что влюблен в солистку A’Studio.

Вечером 29 октября 38-летний рэпер Гуф решил пообщаться с фанатами, устроив прямой эфир в Инстаграме, а заодно протестировать новую технологию — совместные трансляции.

«Соведущей» музыканта стала 31-летняя Кети Топурия, которой уже давно приписывают роман с ним.

Судя по непринужденному общению артистов, они уже очень давно знакомы друг с другом и для них нет запретных тем.

Алексей и Кети впервые открыто заговорили о своих отношениях.

Топурия спросила Долматова, правда ли, что он в нее влюблен, на что музыкант ответил утвердительно. Затем

певица поинтересовалась у собеседника, будто передразнивая фанатов, действительно ли Гуф отдыхал с ней в Таиланде этой зимой. Ответ вновь был утвердительным.

После чего исполнительница хита «Только с тобой» в шутливой форме предложила Алексею зайти к ней в комнату.

Рэпер лишь посмеялся и завершил трансляцию, многозначительно добавив, что это — только начало.

Напомним, что в январе 2017-го прошел слух о том, что Кети Топурия закрутила роман с Гуфом, еще будучи замужней женщиной.

Певица опровергала сплетни о проблемах в браке с бизнесменом Львом Гейхманом и об отношениях с другим мужчиной. Однако в начале осени вокалистка A’Studio призналась, что разошлась с мужем.





