Молодая жена Джигарханяна после скандала внезапно покинула Россию

Скандал, развернувшийся вокруг конфликта Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, обрастает новыми подробностями. После того как женщину уволили с поста директора театра и не допускали к мужу, она вместе с матерью уехала из страны. По предварительным данным, родственницы направляются в Киев.

После финансового скандала, разразившегося в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, Департамент культуры города Москвы принял решение лишить женщину должности директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Виталина долгое время добивалась встречи с супругом, но тщетно: мэтр наотрез отказался с ней видеться.

Российские СМИ сообщают о том, что Цымбалюк-Романовская приняла решение покинуть Россию.

По данным сайта mk.ru, женщина вместе с матерью отправилась в Тбилиси. Оттуда, скорее всего, они уедут в Киев, так как у Виталины есть украинское гражданство.

Выезду женщины никто не препятствовал, против нее пока не ведутся никакие следственные действия (прим. ред.: полиция возбудила дело о хищении паспорта актера).

Тот же портал утверждает, что сейчас также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.

В служебном кабинете Армена Джигарханяна была найдена скрытая камера, и Цымбалюк-Романовская входит в число тех, кто имел возможность ее установить. К слову, режиссер из театра переехал в 3-комнатную квартиру неподалеку, которую ему сняли друзья.

Напомним, сама Виталина ранее все обвинения отрицала и утверждала, что никогда не обсуждала развод с мужем, и к обострению его давней болезни никакого отношения не имеет.



