СМИ: Миллиардер Илон Маск закрутил роман со звездой «50 оттенков серого»

Только недавно поклонники 28-летней Дакоты Джонсон обсуждали ее романтическую связь с 46-летним Джоном Хэммом, как инсайдеры сообщили другую информацию. По самым последним данным, за актрисой ухаживает миллиардер Илон Маск.

46-летнему Илону Маску после расставания с 31-летней Эмбер Херд недолго пришлось быть одному. Как сообщают инсайдеры, миллиардер ухаживает за Дакотой Джонсон.

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По словам источника порталу Page Six,

мужчина так хотел увидеть девушку, что отложил все дела и полетел в Рио-де-Жанейро, где на тот момент она находилась. Пара мило общалась и не отрывала друг от друга влюбленных глаз.

Представитель бизнесмена опроверг слухи, хотя и признал, что инженер на тот момент действительно был в городе. Дакота же спустя несколько дней была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса.

Актриса шла в толпе людей, прибывших рейсом из Бразилии. Возможно, Дакота и Илон и правда нашли друг друга. Как видим, ей нравятся мужчины сильно старше, а ему — молоденькие актрисы.





