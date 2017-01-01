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Брюс Уиллис в костюме девочки-близняшки из «Сияния» напугал пользователей сети

Lenta.ru
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Брюс Уиллис | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский актер Брюс Уиллис и его ассистент пришли на Хеллоуин в костюмах девочек-близняшек из фильма ужасов «Сияние». Об этом пишет Metro.

Уиллис и Стивен Джей Идс появились в таких нарядах на вечеринке режиссера М. Найт Шьямалан в Филадельфии. Пользователи Twitter объявили актера и его ассистента лауреатами вымышленной награды за лучший костюм на Хеллоуин.

«Господи, Брюс Уиллис, что за чертовщина?» — написал пользователь sugaralliesam.

Фильм «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика по книге Стивена Кинга вышел в 1980 году. По сюжету, сына главного героя преследуют видения. В частности, он встречает двух убитых девочек-близняшек Грэйди.

Брюс Уиллис
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