Илья Лагутенко: «Выключите радио и телевидение, и оставьте включенной любовь»

Илью Лагутенко и группу «Мумий Тролль» в Латвии знают и слушают уже два десятка лет. На этой неделе, 13 декабря, коллектив выступит в «Арене Рига» с большим юбилейным концертом «Морская.20», на котором прозвучат хорошо известные песни из старых альбомов, а также премьерные композиции. Накануне концерта Русский TVNET поговорил с лидером группы Ильей Лагутенко об излюбленных местах в Латвии, наших музыкантах, рае на Земле и поисках счастья.

Рок-музыкантов «Мумий Тролль» с нашей страной связывают особые отношения. Илья Лагутенко на протяжении многих лет сотрудничает с латвийскими музыкантами и продюсерами, снял здесь несколько клипов для группы, а также часто посещает нашу страну с семьей. Интересно, что премьера юбилейной программы «Морская.20» также пройдет сначала в Риге, и только на следующий день, 14 декабря, в Москве.

Лидер группы «Мумий Тролль» уже несколько лет является куратором одного из самых популярных летних фестивалей в нашей столице. В 2017 году Илья Лагутенко выступил на сцене Piena Svētki, представив «космический» музыкальный сет. Артист поделился с нами впечатлениями от проводимого в Риге музыкального праздника и не только.

- Вы являетесь соорганизатором музыкального фестиваля Piena Svētki, который ежегодно проходит в Риге. Как бы Вы описали миссию и результаты фестиваля?

- Уже несколько лет я помогаю фестивалю Piena Svētki с букингом иностранных гостей, наш владивостокский V-ROX выступает «тихоокеанским» музыкальным партнером рижского фестиваля Piena Svētki.

Одна из целей - побудить зрителя и артистов к совместному творчеству, стимулировать появление новых культурных коллабораций, вовлечь горожан и туристов в формирование креативной городской среды. Это не бизнес-проект, а, все-таки, больше «народная культурная инициатива».

Мне очень импонирует идея этого городского фестиваля, с одной стороны очень местного, рижского, но находящегося на стыке современного европейского искусства и семейного отдыха.

Piena Svētki - уникальное событие, которое меня не перестает вдохновлять.

- Вы знакомы с латвийскими музыкантами и их творчеством. Кого могли бы выделить?

- Давно дружу с ребятами из Prāta Vētra.

Не так давно на одном из фествиалей V-ROX с успехом выступила группа Instrumenti - они очень быстро нашли отклик у дальневосточной публики.

Вместе с Shipsea мы и курируем музыкальную программу Piena Svētki. Также я сотрудничаю с Latvian Music Export Office, надеюсь, это выльется в совместные проекты латвийских музыкантов и азиатских фестивалей, с которыми мы работаем уже не первый год.

- Какие места в Латвии стали для Вас любимыми? Возможно, есть какие-то особенные истории, связанные с нашей страной?

- Рига стала городом, с которого мы начали наш тур с альбомом «Морская» 20 лет назад. А вообще

с Латвией я подружился еще в детстве - у родителей здесь всегда были хорошие друзья. Сейчас и мы с женой и дочками любим приезжать на Рижское взморье на каникулы.

С Виктором Вилксом и его Vilks Studija сняли несколько запоминающихся клипов: «Ранетка», «Доброе утро, планета», «Медведица», «Невеста».

В Сигулде на студии Айнарса Миелавса записали альбом «Похитители книг», а в студии «Акула» на бывшем заводе Straume была записана добрая часть «Пиратских копий». Так что с Латвией у нас все «по любви»!

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

- Какая музыка Вам нравится? Что Вы можете слушать с интересом, а что никогда не попадет в плейлист?

- Хотя всегда следил за происходящим в современной музыке в глобальном масштабе, мне всегда нравится узнавать конкретные места посредством знакомства именно с музыкой местной клубной сцены. Вне зависимости от жанра.

Правда, в моем плейлисте почти никогда не присутствует так называемая мейнстрим-эстрада, там определенно появляются свои эксклюзивы, но в общем для меня она безлика - будь это американская или европейская или русская, неважно. Такой со временем не впечатляющий жанр получился.

- Назовите три события или вещи, которые в последнее время Вас впечатлили.

- Новый альбом «Мумий Тролль», что мы недавно записали. Фестиваль Far From Moscow, который мы провели в ноябре в Японии. И лето в лесу у Shipsea, придавшее силы для будущих свершений.

- Идеальное утро - как оно проходит у Вас?

- Я живу в разных часовых поясах. Мне сложно об этом задуматься.

- Рай на Земле - где он для Вас?

- Где-нибудь, где есть поблизости океан и, главное, - мои близкие.

- Совсем недавно вышла капсульная коллекция свитшотов и футболок, которую Вы создали в сотрудничестве с Гошей Рубчинским. Как пришла такая идея и почему выбор пал именно на Рубчинского?

- Наш совместный проект получился удивительно органичным.

Мы слишком хорошо понимаем творчество друг друга.

Гоша следил за музыкой Мумий Тролль с самого выхода альбома «Морская», я, в свою очередь, постоянно наблюдаю за развитием современных модных течений в попытках найти «братьев по разуму», потому что верю, что музыка и мода должны двигаться вместе.

- Над чем Вы с группой работаете на данный момент?

- Готовимся к концерту в Риге и к выходу нового альбома под названием «Восток X Cеверозапад». В феврале и марте нас ждут гастроли в Америке и Австралии.

- Чего ждать латвийским зрителям в «Арене Рига» 13 декабря?

- Надеюсь, среди публики будут и те, кто был на нашем первом концерте тура «Морская».

В программе концерта - не только «пенсионерские» хиты из «Морской», но и также будут песни из альбома «Икра» - ему тоже в этом году 20 лет.

Покажем и новые композиции из готовящегося к выходу альбома.

- Сейчас в мире наблюдается нестабильная политическая и экономическая ситуация, нас окружает большое количество негатива. Что бы Вы посоветовали нашим читателям и всем людям, желающим быть счастливыми?

- Моя собственная песня «Делай меня точно, мама», которую я написал еще подростком, похоже имеет вопросы на все на ответы - выключить радио и телевидение и оставить включенной «любовь».

Мне кажется важно пытаться понять друг друга. Не искать различия, а наоборот подумать о том, что может объединить.

Такая народная «культурная дипломатия» часто может быть намного сильнее политических лозунгов и экономических санкций.