Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает сына и отучает его врать

На днях Дмитрий Шепелев стал гостем программы «Вечерний Ургант». С Иваном они не только обсудили новую программу Дмитрия «На самом деле», но и поговорили о воспитании детей. Шепелев признался, что терпеть не может ложь, а потому внимательно следит за сыном и учит его никогда не врать.

Гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал Дмитрий Шепелев. Телеведущий рассказал о своей программе «На самом деле», где известные люди отвечают на каверзные вопросы, а правдивость их ответов проверяется на детекторе лжи.

Журналист признался, что научился распознавать обман, считывая с лица человека мимику и обращая внимание на жесты.

Дмитрий также побеседовал с Иваном о воспитании детей. Он признался, что ему приходится внимательно следить за 4-летним Платоном.

Телеведущий поделился действенным методом, как отучить ребенка от вранья:

«Я придумал пока самый банальный способ: мы с ним договорились, что раз в месяц, если он слушается папу, хорошо ест и не врет, он получает большой новый конструктор.

Если он врет в последний день месяца, я говорю ему: «Тридцать первое число, ты соврал, поэтому конструктор получишь через неделю». И это работает. Чист как стекло!» — смеясь, рассказал Шепелев.

Телеведущий старается как можно больше времени проводить с Платоном и уделять ему максимум своего внимания.



