Кевина Спейси после обвинений в педофилии лишили премии «Эмми»

Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке.

Спейси 30 октября объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей».

Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.

Признание Спейси в нетрадиционной ориентации раскритиковали журналисты и представители ЛГБТ-сообщества. Кроме того, продюсеры «Карточного домика», в котором актер играет главную роль, объявили о закрытии сериала.

Международная телевизионная академия вручает награды за заслуги в мировой телеиндустрии с 1980 года. Премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии ранее получали режиссеры Стивен Спилберг, Мэттью Вайнер и Шонда Раймс.