Пьяного Александра Балуева сняли с рейса в аэропорту Калининграда

Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград — Москва в аэропорту Храброво. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении авиаузла.

«Он не был допущен на борт воздушного судна, улетевшего в столицу в 19:39», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину.

В транспортной полиции «Интерфаксу» также не прояснили ситуацию. «Все вопросы надо адресовать в пресс-службу», — ответили в правоохранительных органах.

По данным источников агентства Nation News,

Балуев был нетрезв и нецензурно ругался при других пассажирах, среди которых находились 40 детей.

О том, что актер был изрядно пьян, пишет и Telegram-канал LIFE SHOT, публикующий фотографию, на которой артист запечатлен в сопровождении двух полицейских. В руках у Балуева небольшой пакет и некий предмет.

Директор актера Ольга Матвейчук не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«По тону его, по поведению, по речи я не поняла, выпивал он или не выпивал», —

цитирует ее телеканал «Звезда». По словам представителя актера, Балуев больше года не пьет ничего, кроме вина.

В Калининград артист приехал по делам. Почему он не смог вовремя улететь в Москву, Матвейчук объяснить не смогла: по ее информации, все было по плану, Балуев прошел контроль и должен был проследовать на посадку, но вылет задержали, и в итоге каким-то образом вышло так, что актер опоздал на свой рейс. Ему поменяли билет на 1 ноября, ночь он проведет в Калининграде.