Ольга Бузова посмеялась над провалом Тарасова

31-летняя Ольга Бузова все еще следит за новостями из жизни своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. На днях стало известно, что футболист не прошел отбор в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Певица решила прокомментировать эту информацию в своем Инстаграме.
Обычно женщина, которую оставил муж ради новой возлюбленной, долго не может забыть свою обиду и боль.
Ольга Бузова — не исключение: она все еще обращает внимание на любые новости о Дмитрии Тарасове и не может не комментировать их. На днях Ольга выложила в Stories короткое видео, в котором она поет свою песню «Хит-парад», иронично улыбаясь.
Подпись к ролику гласит: «Ты не попал!».
Большинство фолловеров тут же решили, что Бузова высмеяла Тарасова, ведь недавно в Сети прошла информация, что футболиста не взяли в состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.
Сам Тарасов пока никак не высказался насчет своего провала, а вот его девушка Анастасия Костенко опубликовала в своем Инстаграме романтичное видео, сделанное поклонниками на песню дуэта Miyagi&Эндшпиль, и подписала его так:
«Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому, меняю себя»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Фанаты пары посоветовали Дмитрию не расстраиваться и похвалили Анастасию за поддержку любимого.
Рига💥💥💥 это было невероятно ❤️ #моифонарики#моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной 🙏🏻 Спасибо Вам за вашу любовь ❤️Все мои песни и альбом #подзвукипоцелуев всегда занимал в Латвии первые места 🙌🏻🙌🏻🙌🏻Сегодня был Sold out🔥 Пишите, кто был сегодня с нами 😻 Организаторы сказали, что такого количество людей и оваций не было давно 🙈 Вы лучшие 💣💣💣 А #людиневерили Завтра жду всех в Калининграде 🙏🏻 Давайте пошумим завтра ещё громче 🔥