Ольга Бузова посмеялась над провалом Тарасова

31-летняя Ольга Бузова все еще следит за новостями из жизни своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. На днях стало известно, что футболист не прошел отбор в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Певица решила прокомментировать эту информацию в своем Инстаграме.

Обычно женщина, которую оставил муж ради новой возлюбленной, долго не может забыть свою обиду и боль.

Ольга Бузова — не исключение: она все еще обращает внимание на любые новости о Дмитрии Тарасове и не может не комментировать их. На днях Ольга выложила в Stories короткое видео, в котором она поет свою песню «Хит-парад», иронично улыбаясь.

Подпись к ролику гласит: «Ты не попал!».

FOTO: instagram.com

Большинство фолловеров тут же решили, что Бузова высмеяла Тарасова, ведь недавно в Сети прошла информация, что футболиста не взяли в состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

Сам Тарасов пока никак не высказался насчет своего провала, а вот его девушка Анастасия Костенко опубликовала в своем Инстаграме романтичное видео, сделанное поклонниками на песню дуэта Miyagi&Эндшпиль, и подписала его так:

«Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому, меняю себя»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Фанаты пары посоветовали Дмитрию не расстраиваться и похвалили Анастасию за поддержку любимого.