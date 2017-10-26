Интернет-пользователи уверены, что Дима Билан скрывает свой настоящий диагноз

На днях 35-летний Дима Билан поделился с поклонниками новым фото, сделанным в одной из московских клиник. На нем певец готовится к процедуре в барокамере. Фолловеры тут же вспомнили диагноз артиста и заподозрили, что Дима всех обманывает.
Ранее в этом году Дима Билан рассказал, что у него действительно есть серьезные проблемы со здоровьем — врачи обнаружили в его позвоночнике сразу три грыжи.
Заболевание вызывает сильнейшие боли в спине, которые даже не дают артисту спокойно спать.
Из-за зажатого позвоночного нерва медики порекомендовали Билану прооперироваться и удалить грыжи. Но, по словам продюсера Димы Яны Рудковской в одном из интервью, певец отказался это сделать, чтобы не нарушать плотный рабочий график. А накануне в Инстаграме Билана появился снимок, на котором он собирается для профилактики провести процедуру в барокамере.
Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом - вдруг заболеваешь!!! Лежишь себе целый час , сначала смеёшься потом закладывает уши и вперёд 😅☺️☺️ ( ps: в такой, по-моему, Michael Jackson спал часто ) #билан #димабилан #живздоров
Певец сообщил, что кислород поможет ему поддержать здоровье и не заболеть перед важным концертом.
Однако многим известно, что при наличии у пациента грыж медики настоятельно рекомендуют не использовать барокамеру.
Поэтому поклонники Димы сделали вывод, что знаменитость может лукавить насчет своей настоящей болезни. Напомним, не так давно в Сети поползли слухи, что у Билана рак.
Тогда певец сильно похудел, побрился наголо и на время уехал из России. Исполнитель не комментирует эту информацию, но нет дыма без огня...
А как вы считаете, что происходит с Димой Биланом?