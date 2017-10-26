Интернет-пользователи уверены, что Дима Билан скрывает свой настоящий диагноз

На днях 35-летний Дима Билан поделился с поклонниками новым фото, сделанным в одной из московских клиник. На нем певец готовится к процедуре в барокамере. Фолловеры тут же вспомнили диагноз артиста и заподозрили, что Дима всех обманывает.

Ранее в этом году Дима Билан рассказал, что у него действительно есть серьезные проблемы со здоровьем — врачи обнаружили в его позвоночнике сразу три грыжи.

Заболевание вызывает сильнейшие боли в спине, которые даже не дают артисту спокойно спать.

Из-за зажатого позвоночного нерва медики порекомендовали Билану прооперироваться и удалить грыжи. Но, по словам продюсера Димы Яны Рудковской в одном из интервью, певец отказался это сделать, чтобы не нарушать плотный рабочий график. А накануне в Инстаграме Билана появился снимок, на котором он собирается для профилактики провести процедуру в барокамере.

Певец сообщил, что кислород поможет ему поддержать здоровье и не заболеть перед важным концертом.

Однако многим известно, что при наличии у пациента грыж медики настоятельно рекомендуют не использовать барокамеру.

Поэтому поклонники Димы сделали вывод, что знаменитость может лукавить насчет своей настоящей болезни. Напомним, не так давно в Сети поползли слухи, что у Билана рак.

Тогда певец сильно похудел, побрился наголо и на время уехал из России. Исполнитель не комментирует эту информацию, но нет дыма без огня...

А как вы считаете, что происходит с Димой Биланом?