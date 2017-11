Интернет-пользователи уверены, что Дима Билан скрывает свой настоящий диагноз

Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом - вдруг заболеваешь!!! Лежишь себе целый час , сначала смеёшься потом закладывает уши и вперёд 😅☺️☺️ ( ps: в такой, по-моему, Michael Jackson спал часто ) #билан #димабилан #живздоров

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Oct 31, 2017 at 4:12am PDT