Поклонники подозревают, что у экс-мужа Чеховой есть другая семья в Грузии

В Сети продолжается обсуждение неожиданного расставания Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили. Некоторые интернет-пользователи считают, что неспроста актер часто летал в родную Грузию без экс-супруги и сына — предположительно, у Гурама там есть другая возлюбленная.

Кажется, такой реакции на свое заявление о расставании с мужем не ожидала сама Анфиса Чехова.

После того, как в программе «Секрет на миллион» она рассказала, что уже давно разошлась с Гурамом Баблишвили, теперь уже экс-супруг заявил, что еще во время брака изменял телеведущей. Мол, мужская натура такова, что без увлечений никак.

Тогда же мама Анфисы рассказала, что

во время беременности Гурам очень часто расстраивал ее дочь — он мог исчезнуть на неизвестный срок и не говорить супруге, где находится.

Интернет-пользователи тут же сделали вывод: не исключено, что у актера есть еще одна семья... в Грузии, откуда он родом.

«Хочется, чтобы вы с Гурамом опомнились и соединились снова. Любовь живет в ваших сердцах! Но, вероятно, у него все-таки есть грузинская семья», «У него гордыни море, он же кавказский мужчина», «В любом случае не стоило ему признаваться», —

пишут фолловеры Чеховой в ее Инстаграме.

В последнее время Баблишвили действительно часто летал в Тбилиси, что и дало поклонникам повод предполагать, что новая любовь актера стала настоящей причиной разрыва Гурама и Анфисы.

Впрочем, телеведущая хранит молчание и пока не комментирует эти слухи.