Поклонники подозревают, что у экс-мужа Чеховой есть другая семья в Грузии

В Сети продолжается обсуждение неожиданного расставания Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили. Некоторые интернет-пользователи считают, что неспроста актер часто летал в родную Грузию без экс-супруги и сына — предположительно, у Гурама там есть другая возлюбленная.
Кажется, такой реакции на свое заявление о расставании с мужем не ожидала сама Анфиса Чехова.
После того, как в программе «Секрет на миллион» она рассказала, что уже давно разошлась с Гурамом Баблишвили, теперь уже экс-супруг заявил, что еще во время брака изменял телеведущей. Мол, мужская натура такова, что без увлечений никак.
Тогда же мама Анфисы рассказала, что
во время беременности Гурам очень часто расстраивал ее дочь — он мог исчезнуть на неизвестный срок и не говорить супруге, где находится.
Друзья,огромное спасибо Вам за поддержку и добрые слова😘Я прочитала все ваши комментарии и хочу ответить на самые частые. ⠀ Наша пара распалась! Но мы не перестаем быть Семьёй для нашего сына! Самое главное,от чего страдают дети - это от НЕЛЮБВИ. А недолюбить детей или друг друга можно и в браке и вне брака! Мы все знаем случаи,когда,находясь в браке,взаимные обиды друг на друга,пара высказывает ребенку. И он растет с ощущением,что его родители “стерва” и «козёл»🙈😂Если оба родителя уважительно относятся друг к другу,безусловно любят своего ребенка и уделяют ему достаточно времени,он растет счастливым,как в полной,так и в разведенной семье! ⠀ И,если брак закончился,это не значит,что он был неудачным! Людям почему-то свойственно об отношениях судить по их концу. Но Брак мой был крайне удачным! Я была Счастлива все 7 лет! Но,я Счастлива и сейчас,в своём разводе! Когда человек заканчивает работать в прежней компании, потому что пошёл на более высокую должность в другой фирме,или решил сменить профиль,или вообще переехал,или решил больше не работать и жить в своё удовольствием,где-нибудь на Бора-Бора,никто и не думает ему сочувствовать! Мало того,он вспоминает предыдущую работу с удовольствием и рад полученному опыту и с гордостью рассылает своё резюме,где описывает свои позиции и достижения на прошлой работе! Семья-это тоже предприятие! Мы забываем об этом! Полученный опыт,каким бы он ни был - бесценен!!! И отношения могут заканчиваться, но при этом в памяти они могут оставаться,как Счастливые и удачные!!!! Просто люди выросли,стали смотреть в разные стороны,им стало тесно вместе,не комфортно! ⠀ Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь,многому научились друг у друга! Он показал мне,какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались,но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения! И тот,кто будет оскорблять его,и додумывать всякие небылицы,будет отправлен мною в блок! ⠀ Развод- это не трагедия! Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае,мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну!
Интернет-пользователи тут же сделали вывод: не исключено, что у актера есть еще одна семья... в Грузии, откуда он родом.
«Хочется, чтобы вы с Гурамом опомнились и соединились снова. Любовь живет в ваших сердцах! Но, вероятно, у него все-таки есть грузинская семья», «У него гордыни море, он же кавказский мужчина», «В любом случае не стоило ему признаваться», —
пишут фолловеры Чеховой в ее Инстаграме.
В последнее время Баблишвили действительно часто летал в Тбилиси, что и дало поклонникам повод предполагать, что новая любовь актера стала настоящей причиной разрыва Гурама и Анфисы.
Впрочем, телеведущая хранит молчание и пока не комментирует эти слухи.