Леди Гага выходит замуж за бойфренда спустя несколько месяцев романа

31-летняя Леди Гага разорвала помолвку с актером Тейлором Кинни в конце прошлого года и уже через пару месяцев закрутила новый страстный роман с 48-летним музыкальным агентом Кристианом Карино. А на днях стало известно, что певица приняла от нового возлюбленного предложение руки и сердца.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Леди Гага абсолютно счастлива в личной жизни.

Источники, близкие к певице, сообщили американскому журналу Us Weekly, что

она приняла предложение руки и сердца от возлюбленного Кристиана Карино, но пока не хочет демонстрировать поклонникам помолвочное кольцо и рассказывать подробности радостного события.

Как выяснили зарубежные журналисты, новый жених Гаги работает музыкальным агентом.

В списке его клиентов такие звезды, как Джастин Бибер, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус и другие.

Также репортеры узнали, что Кристиан — настоящий филантроп.

Он часто появляется на различных благотворительных мероприятиях и постоянно жертвует крупные суммы на борьбу с онкологическими заболеваниями.