СМИ: Кевин Спейси решил лечиться после возникшего секс-скандала

Актер Кевин Спейси, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, решил пройти обследование и лечение в клинике. Об этом журналу Variety сообщил представитель артиста.

Он отметил, что Спейси намеренно выделит время для этих целей. «Другие подробности сейчас недоступны», — сказал агент.

В конце октября и начале ноября сразу несколько мужчин заявили, что Спейси в разное время домогался их.

В этом, в частности, признались режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниел Бил и мексиканский актер Роберто Кавазос.

Первым о приставаниях рассказал актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп. Он заявил, что это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. После этого тот признался, что у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами, а теперь он «намерен жить как гей».

ЛГБТ-сообщество обрушилось на актера с нападками — по мнению представителей сексуальных меньшинств, звезда «Красоты по-американски» и «Карточного домика» очерняет их образ.