Вдова Олега Яковлева сообщила о мошенниках, которые хотят нажиться на его смерти

Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев ушел из жизни в конце июня. В прессе до сих пор появляются новости, так или иначе связанные с этим печальным событием. Сперва гражданская жена певца Александра месяц не могла захоронить прах любимого, а затем возникли вопросы с разделом его многомиллионного наследства. На этот раз женщина поделилась с подписчиками новостью о том, что злоумышленники собирают деньги якобы на установку памятника Яковлеву.

Вдова Олега Яковлева Александра Куцевол до сих пор публикует совместные снимки и видео с музыкантом.

Женщине очень сложно поверить в то, что любимого больше нет рядом: почти каждый пост в ее Инстаграме посвящен любимому. На днях девушка вновь вспомнила Олега, но поводом на сей раз стала неприятная новость.

Александра рассказала, что на этой страшной трагедии хотят нажиться злоумышленники.

«Будьте бдительны! В сети орудуют мошенники — они собирают деньги на памятник Олегу Яковлеву! Не верьте! Вся официальная информация об артисте и делах его Памяти размещается исключительно на официальных страничках! Все, что кроме — аферисты!

Спасибо!» — написала Куцевол под последней фотографией (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Кроме того, гражданская супруга музыканта заметила, что установка монумента без согласования с семьей Олега на его могиле запрещена.

Фанаты артиста были в шоке от того, что есть люди, готовые поступиться моральными принципами ради легкой наживы.



