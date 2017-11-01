Как ей это удается? Беременная жена Мота позирует в бикини так, что ее животик не видно

Во время отдыха в Эмиратах беременная супруга рэпера Мота с гордостью позирует в бикини. На недавних фотографиях формы будущей мамы выглядели уже очень внушительно, казалось, что малыш вот-вот появится на свет, однако новый снимок Марии Мельниковой сбил фанатов с толку, ведь на нем у девушки будто бы совсем нет живота.
По подсчетам фанатов, сейчас Мария Мельникова находится примерно на 5-м месяце беременности.
Живот супруги популярного исполнителя уже существенно вырос, что она не устает демонстрировать на новых снимках из отпуска. И все же
при определенном ракурсе it-girl удается скрыть интересное положение.
Даже если при этом на ней нет ничего, кроме купальника!
Второй мой отдых с этими купальниками и второй отдых миллион вопросов, что за фирма🙈 так они мне нравятся, я уж молчу о их профиле в Инста 😍 тот случай, когда даже отмечать не хочешь, чтобы были только у тебя😂 в общем, девчата, все для вас - @bfyneswim , налетайте) Best swimwear and best Instapage with this product I have ever seen! Happy that I found you guys!
Так, на новом фото, где будущая мама позирует в анфас, ее округлившиеся формы можно и не заметить, а талия выглядит на удивление тонкой.
Как вы считаете, стоит ли, как Мария, во время беременности публиковать снимки в купальниках, или лучше воздержаться от пляжных фотосессий?