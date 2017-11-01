Как ей это удается? Беременная жена Мота позирует в бикини так, что ее животик не видно

Во время отдыха в Эмиратах беременная супруга рэпера Мота с гордостью позирует в бикини. На недавних фотографиях формы будущей мамы выглядели уже очень внушительно, казалось, что малыш вот-вот появится на свет, однако новый снимок Марии Мельниковой сбил фанатов с толку, ведь на нем у девушки будто бы совсем нет живота.

По подсчетам фанатов, сейчас Мария Мельникова находится примерно на 5-м месяце беременности.

Живот супруги популярного исполнителя уже существенно вырос, что она не устает демонстрировать на новых снимках из отпуска. И все же

при определенном ракурсе it-girl удается скрыть интересное положение.

Даже если при этом на ней нет ничего, кроме купальника!

Так, на новом фото, где будущая мама позирует в анфас, ее округлившиеся формы можно и не заметить, а талия выглядит на удивление тонкой.

Как вы считаете, стоит ли, как Мария, во время беременности публиковать снимки в купальниках, или лучше воздержаться от пляжных фотосессий?



