Вдова Сергея Бодрова впервые дала интервью о муже, детях и «друзьях»

47-летняя Светлана Бодрова впервые в жизни решилась поговорить со специальным корреспондентом портала Colta.ru и откровенно рассказала о том, как жила после того, как ее муж пропал без вести, как растут ее дети и как она относится к людям, которые называют себя близкими друзьями Сергея Бодрова.

Этой осенью исполнилось 15 лет с тех пор, как пропал без вести Сергей Бодров.

Многие поклонники полагали, что вдова актера Светлана выскажется по этому поводу, и она не обманула ожидания: на днях на портале Colta.ru было опубликовано большое интервью Бодровой, в котором она многое рассказала о своих чувствах к супругу.

«Знаете, я теперь понимаю — мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел.

У меня Сережа — последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Этого не понять тому, кто не знал, что это такое, когда в твоей жизни был такой мужчина. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают вообще никогда», — призналась Светлана.

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Вдова актера и режиссера добавила, что часто замечает, насколько ее 15-летний сын Саша похож на отца:

«Когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера.

И я понимаю, что, если бы они с Сережей сейчас были вместе, они настолько тонко друг друга чувствовали бы и понимали».

Светлана также заявила, что известный журналист и медиаменеджер Александр Любимов солгал во время съемок документального фильма о Сергее, назвав себя его близким другом.

Бодрова даже перестала общаться с мужчиной, хотя раньше они были не разлей вода.





