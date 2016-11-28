ФОТО: Смотри, какие красавицы-сестры у Ивана Урганта

Мало кто знает, что у российского телеведущего и шоумена Ивана Урганта есть родные сестры. Валентина Ладыгина (1983) и Анастасия Ладыгина (1988) сестры актера по матери.

Интересно, что телеведущий не скрывает свои корни. В одном из интервью Иван Ургант признался, что русский только наполовину, на четверть – еврей и еще на четверть – эстонец.

Его родители актеры - Андрей Ургант и Валерия Киселева, а бабушку Нину Ургант старшее поколение знает по легендарному фильму «Белорусский вокзал».

С Днём Рождения,мам! A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Feb 7, 2017 at 9:35am PST

Шоумен родился в 1978 году, а через год после этого его родители разошлись. Официально разрывать брак не пришлось, так как он был гражданским.

Вскоре мама артиста Валерия Киселева вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал актер Дмитрий Ладыгин. У Вани появились две сестры - Валентина и Анастасия.

FOTO: vk.com/Валентина Ладыгина

У Ивана есть еще одна сестра, родившаяся от второго брака отца Андрея Урганта. Сейчас она проживает вместе с супругом в Голландии.

I❤️60!!! A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Nov 28, 2016 at 3:11am PST

Родственники поддерживают дружеские отношения и периодически встречаются семьями.