Вера Сотникова рассказала о муже-дворнике и пластических операциях

4 ноября Вера Сотникова стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В разговоре с Лерой Кудрявцевой российская актриса затронула многие личные темы, вспомнила о первом браке и поведала о серьезных проблемах со здоровьем у мамы.

Разговор с Верой Сотниковой Лера Кудрявцева начала с вопроса о съемках в откровенных сценах. 57-летняя актриса призналась, что далеко не всегда сразу соглашалась обнажаться в кадре.

«Это же неприятно. На тебя смотрят люди на площадке...», — объяснила Вера.

Правда, отметила, что гонорары при этом у не были очень хорошие и никто из близких за участие в подобных сценах ее никогда не осуждал. Вера также призналась, что неоднократно крутила романы с партнерами по съемочной площадке.

«Я готова говорить про это откровенно. А что в этом плохого? Господь меня щедро одарил любовью, я очень влюбчивая. Думаю, что все свои романы буду вспоминать с улыбкой, ни о чем не жалея», —

заявила Вера. Многочисленные поклонники Сотниковой всегда восхищались ее красотой. Актриса и сейчас потрясающе выглядит, но не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. «Конечно, я делала операции. А разве это не видно? Мне 57 лет, а как иначе?».

Маме Веры сейчас уже 89 лет. Недавно произошел несчастный случай: она упала и сломала ребра, после чего оказалась в реанимации. Рассказывая об этом, Вера не смогла сдержать слез. Сейчас мама актрисы в тяжелом состоянии находится в больнице.

Сотникова понимает, что жизнь самого близкого для нее человека находится под угрозой. Также Вера рассказала историю своего первого и единственного официального замужества.

Оказалось, что одна из красивейших российских актрис была замужем за... дворником.

«Мне было 17 лет, он был на 5 лет старше. Жила в общежитии, одна из девочек из моей комнаты, однажды позвала в гости друга своего мужа.

Зашел, такой красивый... И я влюбилась с первого взгляда. Это была большая первая любовь, такая невероятно романтическая. Он сказал, что работает реставратором в Пушкинском музее, а потом я увидела трудовую книжку, и поняла, что он дворник.

Но приняла это. Замуж вышла месяцев через 6 после начала отношений, потому что забеременела», — поведала Сотникова.

Муж Веры был против того, чтобы она рожала: «Сразу сказал, что если решусь на это — заниматься ребенком буду сама». Так и вышло. В итоге вместе они прожили только год, семейная жизнь не сложилась.





